Chi vincerà L’Isola dei Famosi 2025? Anticipazioni e pronostici per la finale di stasera su Canale 5

Questa sera, mercoledì 2 luglio 2025, Canale 5 trasmetterà in prima serata la tanto attesa finale della diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show che ha tenuto incollati milioni di telespettatori con le sue storie di sopravvivenza, emozioni e colpi di scena. Condotta per la prima volta da Veronica Gentili, affiancata dall’opinionista Simona Ventura e dall’inviato Pierpaolo Pretelli in collegamento dall’Honduras, questa edizione si chiuderà con una serata ricca di prove, emozioni e sorprese. Dopo 57 giorni di sfide estreme a Cayo Cochinos, i finalisti Cristina Plevani, Omar Fantini, Mario Adinolfi, Loredana Cannata e il vincitore dell’ultimo televoto tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo si contenderanno il montepremi di 100. 🔗 Leggi su Quotidiano.net