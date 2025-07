Centro sociale Askatasuna giudici | idee rivoluzionarie ma non associazione per delinquere

Il tribunale di Torino mette in luce un aspetto cruciale: l’associazione per delinquere all’interno del centro sociale Askatasuna non è stata dimostrata. Un risultato che sottolinea come idee rivoluzionarie possano convivere con il rispetto della legge, sfatando luoghi comuni e rinnovando il dialogo tra legalità e attivismo. La sentenza apre nuovi scenari sul ruolo delle realtà sociali impegnate nel cambiamento, spostando l’attenzione sulla chiarezza delle accuse e sui valori di trasparenza.

