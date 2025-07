Centri estivi Novara | Fino a 500 euro a settimana L’Italia non è in villeggiatura con i nonni sempre disponibili

Sei alla ricerca di centri estivi a Novara economici e di qualità? Con tariffe fino a 500 euro a settimana, le famiglie affrontano spesso una sfida per garantire ai propri figli un’estate ricca di attività e divertimento. Nonostante alcuni sostegni locali, la gestione delle vacanze rimane principalmente un impegno personale, come sottolinea il pedagogista Daniele Novara. L'articolo esplora soluzioni, opportunità e strategie per rendere l’estate dei più giovani più accessibile e significativa.

La gestione delle attività estive per bambini e ragazzi rimane una responsabilità quasi esclusiva delle famiglie. Anche se alcune amministrazioni locali prevedono forme di sostegno economico, si tratta di interventi che, secondo il pedagogista Daniele Novara, non modificano in modo significativo la situazione generale. Le famiglie si trovano così a sostenere autonomamente una spesa che, in molti casi, risulta difficile da affrontare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

