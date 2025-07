Celik futuro in bilico | Gasperini deciderà nel ritiro Spuntano Fulham Ajax e il ritorno in patria

Il futuro di Zeki Çelik in casa Roma è appeso a un filo: tra il desiderio di rilancio e le sirene di Fulham, Ajax e un possibile ritorno in patria, il suo cammino sembra segnato da incognite. Con il rinnovo congelato e trattative ancora in corso, il talento turco si prepara a un’estate di decisioni cruciali, che potrebbero cambiare il volto della sua carriera e la strategia dei giallorossi.

C’è un punto interrogativo che aleggia sull’estate della Roma e porta il nome di Zeki Çelik, l’esterno turco arrivato nella Capitale tra grandi aspettative ma mai davvero esploso. Il suo futuro, ora, appare tutt’altro che scontato. Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, particolarmente autorevole sul fronte delle trattative internazionali, il destino dell’ex Lille potrebbe essere lontano da Trigoria. Rinnovo congelato, interesse in crescita. In un momento in cui la Roma sta ridefinendo ruoli e gerarchie, il rinnovo di Çelik non è considerato una priorità dalla dirigenza giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Celik, futuro in bilico: Gasperini deciderà nel ritiro. Spuntano Fulham, Ajax e il ritorno in patria

In questa notizia si parla di: celik - bilico - gasperini - deciderà

Celik può lasciare Roma: Fulham e Besiktas sfidano Gasperini; Le richieste di Gasperini per allenare la Roma: via tanti big e rosa rivoluzionata. I dubbi di Ranieri.