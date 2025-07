Catania giovane pusher arrestato con cocaina pronta allo spaccio

Nel cuore di Catania, un giovane pusher è stato catturato con una ingente quantità di cocaina pronta allo spaccio. L’operazione dei Carabinieri di Fontanarossa, frutto di indagini approfondite e controlli mirati, ha portato al sequestro di droga per migliaia di euro e alla cattura di un 24enne. Questa azione dimostra come le forze dell’ordine siano sempre vigili nel combattere la criminalità e tutelare la comunità.

Operazione dei Carabinieri di Fontanarossa: sequestrata droga per migliaia di euro. Un 24enne catanese è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa nell'ambito dei controlli straordinari disposti dal Comando Provinciale, volti a contrastare reati come lo spaccio di stupefacenti. Indagini mirate grazie alla conoscenza del territorio. L'arresto è il risultato di una complessa attività info-investigativa, iniziata nei giorni precedenti. I militari, forti della loro conoscenza delle dinamiche criminali locali, avevano ricevuto segnalazioni su un giovane che effettuava consegne di droga a domicilio.

