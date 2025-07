Catania controlli della Polizia sui noleggi auto | 15 esercenti denunciati per violazioni alle norme anti-terrorismo

A Catania, la Polizia ha intensificato i controlli sui servizi di noleggio auto senza conducente, denunciando 15 esercenti per violazioni delle norme anti-terrorismo. Un'azione decisa per garantire la sicurezza pubblica in un periodo di grande afflusso turistico. Questa operazione dimostra come le autoritĂ siano impegnate a prevenire rischi e tutelare cittadini e visitatori. Restate aggiornati per scoprire tutti i dettagli di questa importante iniziativa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia Stradale nei noleggi senza conducente. La Polizia di Stato ha avviato un’ampia operazione di controllo a Catania nel settore del noleggio autovetture senza conducente, considerato ad alto rischio per la sicurezza pubblica, specialmente in periodi di grande afflusso turistico. L’intervento è stato condotto dagli agenti del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale”, con la collaborazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima. Le verifiche si sono concentrate principalmente in questo quartiere, ma hanno coinvolto anche altre zone del capoluogo etneo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, controlli della Polizia sui noleggi auto: 15 esercenti denunciati per violazioni alle norme anti-terrorismo

In questa notizia si parla di: polizia - catania - noleggi - controlli

Catania, via Garibaldi, controlli della polizia alle attivitĂ commerciali: raffica di sanzioni - ...finalizzato a garantire il rispetto delle normative di sicurezza e di salute pubblica. Questo controllo, che rientra nelle operazioni per la tutela della legalitĂ , ha visto partecipare diverse forze dell'ordine e ha messo in evidenza l'importanza della collaborazione tra le istituzioni per garantire un ambiente sicuro per i giovani e per la comunitĂ .

Promuoveva le sue auto sui social invitando i ladri a non rubarle, noleggiatore multato; CONTROLLI A CATANIA: PEDANE D’ACQUA E AUTO DA NOLEGGIARE OCCUPANO IL SUOLO PUBBLICO, SCATTANO LE SANZIONI; San Cristoforo, controlli a tappeto della Polizia.

Catania, controlli nel weekend: elevate sanzioni per 20 mila euro - Aumentano i controlli nella zona del centro storico e nel lungo mare della città. Si legge su catania.liveuniversity.it

Movida sicura a Catania, controlli interforze nel weekend - CATANIA – Come ogni fine settimana, anche questo weekend è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del Questore di Catania per garantire il se ... Secondo livesicilia.it