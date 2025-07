Carlos Alcaraz chi è la mamma Virginia

discrezione, dedizione e un amore incondizionato. Dietro ogni vittoria di Alcaraz, c’è il suo supporto silenzioso e costante, la forza che lo spinge a superare ogni ostacolo e a raggiungere nuovi traguardi, dimostrando che anche i protagonisti più brillanti devono molto alle radici e alle persone che credono in loro.

