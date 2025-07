Capezzone | A sinistra c' è un nuovo grosso problema

Nel suo consueto appuntamento, Daniele Capezzone analizza le notizie più calde sui giornali nazionali, dalla crisi climatica alle tensioni politiche. Tra il caldo torrido e i nuovi scontri ideologici, emerge un quadro complesso e avvincente che richiede attenzione e riflessione. Ma cosa ci riserva il futuro? Scopriamolo insieme, perché ogni dettaglio potrebbe cambiare il nostro modo di vivere e pensare.

Nel suo Occhio al caffè Daniele Capezzone analizza i principali temi che trovano spazio sui quotidiani nazionali. E a tenere banco è il caldo, sì, avete capito bene: il meteo. Ormai, come sottolinea il direttore editoriale di Libero è vietato dire che "è estate e fa caldo che arriva la polizia del clima". Poi occhio al centrosinistra: "C'è un grosso problema, si chiama Giuseppe Conte. E i progressisti ancora non se ne sono resi conto" https:t.coDKofTnR6UC — Daniele Capezzone (@Capezzone) July 2, 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Capezzone: "A sinistra c'è un nuovo grosso problema"

In questa notizia si parla di: capezzone - grosso - problema - sinistra

?Ecco i principali temi sulla prima pagina di Libero in edicola oggi: -Il soviet della Cassazione -Sechi: l'anomalia tutta italiana del governo dei giudici -Capezzone: il viaggio di Cruciani nella pancia del Paese -Senaldi: l'imam di Venezia va espulso -Insegna Vai su Facebook

Giornali, tutto ok? Prima pubblicano le frasi del padre di Turetta con titoli di accusa, poi scrivono che è inaccettabile che la conversazione intercettata sia uscita. Almeno su questo, destra e sinistra sono d’accordo; Capezzone: A sinistra c'è un nuovo grosso problema | .it; Gaza, esplosioni nella notte nel nord della Striscia | .it.

Capezzone smaschera il gioco della sinistra sul patriarcato islamico: "Occhi bendati" - Il Tempo - La cosa peggiore che uno possa fare, quando c'è un problema grosso, è negarlo. Secondo iltempo.it

Capezzone si scaglia contro l'indottrinamento di sinistra: “Avete stufato” - Il Tempo - di quello che si potrebbe definire un’aggressione simultanea e da tutti i lati”. Lo riporta iltempo.it