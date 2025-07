Capello diretto | Calhanoglu è il Rodri dell’Inter Lautaro ha parlato da capitano ma secondo me non ha fatto bene I nerazzurri si sono sopravvalutati

Il mondo del calcio è sempre al centro di discussioni appassionate e polemiche, e l'ultima riguarda Lautaro Martinez e Calhanoglu all’Inter. Con la sua esperienza, Fabio Capello analizza il difficile finale di stagione dei nerazzurri, evidenziando le scelte di Lautaro come capitano e le sfide che il club deve affrontare. Un dibattito acceso che pone in luce i limiti e le potenzialità di questa squadra, lasciando aperto il discorso su cosa serva davvero per tornare grande.

L’ex allenatore di Juve, Milan e Roma, Fabio Capello, è intervento sul caso Lautaro-Calhanoglu scoppiato in casa Inter dopo il Mondiale per Club. Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha voluto dire la sua sul finale di stagione dell’ Inter e sulle novità introdotte da Cristian Chivu in queste partite del Mondiale per Club. Poi l’ex tecnico si è soffermato sulla patata bollente del caso Lautaro-Calhanoglu. VERO CHE ARRIVARE SECONDI NON E’ UN FALLIMENTO? – « Anche io ho giocato finali senza riuscire ad alzare la coppa, nel calcio capita ed è giusto così, ti aiuta a formarti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Capello diretto: «Calhanoglu è il Rodri dell’Inter, Lautaro ha parlato da capitano ma secondo me non ha fatto bene. I nerazzurri si sono sopravvalutati»

In questa notizia si parla di: capello - inter - calhanoglu - lautaro

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…» - Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

Inter fuori dal Mondiale, Lautaro vs Calhanoglu, calciomercato e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4eyYkXy Avrai una community riservata, chat... Vai su Facebook

Capello: Calha è il Rodri dell'Inter, ma certe beghe si risolvono in un altro modo...; Fabio Capello esalta Hakan Calhanoglu e tira le orecchie a Lautaro Martinez; Inter-Barcellona, la bomba di Fabio Capello su Calhanoglu | .it.

Fabio Capello esalta Calhanoglu e tira le orecchie a Lautaro Martinez - Ilary Blasi, conduttrice dell’edizione 2024 di Battiti Live, ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, parlando della sua partecipazione allo show musicale in onda su Canale 5. Riporta msn.com

Caso Calhanoglu-Lautaro, l'Inter diventa una polveriera: squadra e Chivu a confronto - Chivu: «Guardo il bicchiere mezzo pieno altrimenti mi viene il mal di testa» ... Lo riporta corriere.it