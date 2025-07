Capello | Calha è il Rodri dell' Inter ma certe beghe si risolvono in un altro modo

Nel mondo del calcio, ogni sfida insegna e plasma. Capello riflette sulla stagione dell’Inter, sottolineando come alcune questioni richiedano più di una semplice strategia: servono spirito e determinazione. L’ex allenatore invita a riscoprire la passione, ripartendo dalle stelle emergenti come Chivu e Pio Esposito, per trasformare le delusioni in nuove opportunità di successo.

L’ex allenatore: "Andarci vicino conta solo a bocce. le finali perse ti formano, ma l’Inter in campionato forse si è un po' sopravvalutata, non ha avuto rabbia agonistica. Ora è giusto ripartire da Chivu e Pio Esposito". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Capello: "Calha è il Rodri dell'Inter, ma certe beghe si risolvono in un altro modo..."

In questa notizia si parla di: inter - capello - calha - rodri

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…» - Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

Capello: Calha è il Rodri dell'Inter, ma certe beghe si risolvono in un altro modo...; Capello: “Calhanoglu il più forte dell’Inter, dietro solo a Rodri e Rice”; Capello: Inter a Firenze senza ritmo, difesa e Calhanoglu. E Conte sorride.

Inter, anche Fabio Capello è impressionato ma ha un dubbio su di un big - MSN - La semifinale di Supercoppa vista da uno dei tecnici più vincenti della storia tra complimenti ed un dubbio. Da msn.com

Inter: l'Inghilterra non libera Capello, spunta Gasperini - Leggi su Sky Sport l'articolo Inter: l'Inghilterra non libera Capello, spunta Gasperini. Lo riporta sport.sky.it