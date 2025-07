Capello avvisa | Calhanoglu è il Rodri dell’Inter sostituirlo non sarà facile Lautaro? I problemi si risolvono in un altro modo…

Fabio Capello analizza con freddezza e chiarezza la difficile situazione dell’Inter, tra le tensioni tra Calhanoglu e Lautaro Martinez e le sfide di un momento delicato. Le sue parole offrono una prospettiva lucida, sottolineando come i problemi in squadra richiedano strategie diverse rispetto alle semplici sostituzioni. In un contesto di crisi, le soluzioni autentiche devono andare oltre i cambiamenti in campo: scopriamo insieme cosa suggerisce l’ex allenatore.

Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sul caso scoppiato all’Inter tra Calhanoglu e Lautaro Martinez. Tutti i dettagli in merito In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha commentato con lucidità e spirito critico il momento dell’Inter, reduce dalla partecipazione e dall’eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. L’ex . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Capello avvisa: «Calhanoglu è il Rodri dell’Inter, sostituirlo non sarà facile. Lautaro? I problemi si risolvono in un altro modo…»

