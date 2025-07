Cancellazione graduatorie neoassunti | da quali e secondo quale tempistica Assunti GPS

Se sei un neoassunto nel mondo della scuola, è fondamentale conoscere le tempistiche e le modalità di cancellazione dalle graduatorie di assunzione. Dopo aver superato l’anno di prova e ottenuto la conferma in ruolo, il docente può essere cancellato dalle graduatorie relative agli assunti GPS. Ma quali sono i passaggi precisi e i tempi da rispettare? Scopriamolo insieme in questo approfondimento completo.

Il docente neoassunto in ruolo è cancellato dalle graduatorie di assunzione dopo la conferma in ruolo ottenuta a seguito del superamento dell'anno di prova. Tempistica, graduatorie e assunti GPS. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: graduatorie - tempistica - assunti - cancellazione

Cancellazione graduatorie neoassunti: da quali e secondo quale tempistica. Assunti GPS; Docenti immessi in ruolo 23/24: cancellazione dalle graduatorie non riguarda GPS. È possibile accettare supplenze; Immissione in ruolo: non più cancellazioni dalle graduatorie?.

Docenti in ruolo dall'a.s. 23/24, cancellati da graduatorie. Quali e quando - Orizzonte Scuola Notizie - La cancellazione dei docenti di ruolo dalle graduatorie di assunzione è prevista dal combinato disposto di cui all’art. Da orizzontescuola.it

Cancellazione dalle Graduatorie dei Docenti assunti o rinunciatari: ecco la Nota con le indicazioni del Ministero - MSN - La cancellazione dalle graduatorie è disposta per i docenti assunti in ruolo a seguito del positivo superamento dell'anno di formazione e prova o rinunciatari, ossia, nel dettaglio: ... Scrive msn.com