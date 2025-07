Campagna Seus 112 e 118 in due anni 10 mila adesioni in scuole Sicilia

Palermo, 2023 – Un successo straordinario per la campagna Seus 112 e 118 nelle scuole siciliane, che in soli due anni ha coinvolto oltre 10.000 studenti. Promossa dalla Seus 118, questa iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sull'importanza di un corretto utilizzo dei numeri di emergenza, rafforzando la cultura della sicurezza. L’obiettivo è creare una generazione più consapevole e preparata, capace di intervenire responsabilmente in situazioni critiche.

PALERMO - Grande partecipazione alla campagna di informazione nelle scuole siciliane promossa dalla Seus 118 in Sicilia, giunta ormai alla sua seconda edizione. L'obiettivo dell'iniziativa, come spiega il presidente Riccardo Castro in un'intervista all'Italpress, è duplice: educare i ragazzi all'uso.

