Caldo record morte quattro persone in Spagna e una bambina americana in Francia

Le prime due vittime in Spagna causate dai roghi in Catalogna, che costringono 20mila persone a restare chiuse in casa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caldo record, morte quattro persone in Spagna e una bambina americana in Francia

In Spagna il 'reddito di cittadinanza' aiuta tre milioni di persone: "Così sconfiggiamo la crisi" - In Spagna, il reddito minimo vitale, equivalente al reddito di cittadinanza italiano, ha rappresentato una vera conquista sociale, sostenendo oltre tre milioni di persone e contribuendo a superare le crisi economiche.

Il caldo non dà tregua,oggi bollino rosso in 18 città. Il Ministero della Salute:”I cittadini seguano indicazioni anti-caldo”. Ordinanza in Lombardia e Sardegna:vietati lavori all'aperto nelle ore critiche.Temperature record anche in Spagna,Francia e Gran Bretagna Vai su X

Temperature record anche in #Europa: 47 i gradi raggiunti in #Spagna e #Portogallo. In #Francia chiuse più di mille scuole. Ieri il giorno più caldo... Vai su Facebook

Il caldo non dà tregua, oggi bollino rosso in 18 città. Blackout a Firenze e Bergamo; Caldo record in Spagna: la Catalogna devastata da enormi incendi; Allarme caldo in tutta Europa, record in Spagna: 46 gradi in Andalusia.

Ondata di caldo in Europa provoca 8 morti (due in Italia), temperature record - Quattro persone sono morte in Spagna, due in Francia e due in Italia a causa di un'ondata di caldo estivo che continua ad attanagliare gran parte dell'Europa, creando allarmi sanita ... Si legge su msn.com

Allarme caldo in Europa, bambina fragile di 10 anni muore alla Reggia Versailles. Quattro vittime in Spagna - Quattro i decessi in Spagna: nella provincia di Tarragona un bambino è deceduto a causa di un colpo di calore. Lo riporta adnkronos.com