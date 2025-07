Caldo record Italia verso il picco | nel weekend arrivano i temporali al Nord

L’Italia si trova ancora sotto la morsa di un’ondata di caldo record, con temperature che superano ogni aspettativa e cieli sereni che dominano il panorama. Tuttavia, l’anticiclone africano resiste, portando con sé un livello di allerta elevato in numerose città e preannunciando un weekend segnato da temporali al Nord. Resta con noi per scoprire come affrontare al meglio questa calura estrema!

Italia ancora nella morsa del caldo. L'anticiclone africano che ormai da giorni domina la scena sul Paese con temperature roventi e cieli sereni resiste ancora, alzando il livello di allerta in 18 città: bollino rosso per mercoledì 2 luglio ad Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. Influenzata anche la temperatura dei nostri mari: come certificato anche da un'immagine dell'Esa, l'acqua superficiale del Tirreno ha raggiunto i 28 gradi, circa quattro o cinque in più rispetto alla media del periodo.

