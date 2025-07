Caldo in Francia deceduta una bambina

L'ondata di caldo record sta mettendo a dura prova l'Europa, mietendo purtroppo la sua prima vittima infantile in Francia. Una bambina americana di soli 11 anni, in visita ai meravigliosi Giardini di Versailles, ha perso la vita a causa delle temperature estreme. Un dramma che ci ricorda quanto sia urgente intervenire e adottare misure per proteggere le future generazioni dal rischio di queste ondate di calore.

