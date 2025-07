Caldo estremo scoppia un incendio spaventoso | ci sono morti famiglie chiuse in casa

Le autorità hanno immediatamente attivato tutte le risorse disponibili, mobilitando squadre di vigili del fuoco e volontari per contenere l’incendio e mettere in sicurezza le persone. La situazione rimane critica e in continua evoluzione, mentre la comunità affronta questa emergenza con coraggio e speranza di una rapida soluzione. Restiamo aggiornati per condividere ogni sviluppo e offrire supporto a chi sta vivendo questa tragedia.

Un rogo spaventoso, alimentato da vento e temperature torride, ha provocato morte e distruzione. Le immagini che arrivano da una vasta zona rurale colpita dalle fiamme sono drammatiche: colonne di fumo alte chilometri, cieli oscurati e un bilancio che purtroppo conta anche delle vittime. Si lotta senza sosta per fermare l'avanzata del fuoco, che ha già cancellato ettari di territorio e seminato paura in migliaia di residenti. Le autorità hanno disposto il confinamento per decine di migliaia di persone, chiuse in casa per ore con porte e finestre serrate per proteggersi dal fumo denso e tossico.

