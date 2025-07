Caldo due morti in Sardegna e uno a Genova

L’ondata di caldo record sta mettendo a dura prova la salute pubblica in tutta Italia, con tragici bilanci e un aumento delle emergenze in ospedale. La forza del sole e le alte temperature si fanno sentire, colpendo i più vulnerabili e ricordandoci l’importanza di prevenire e proteggersi. È fondamentale restare vigili e adottare comportamenti responsabili per affrontare questa sfida climatica senza perdere di vista la nostra sicurezza.

La straordinaria ondata di caldo sta provocando un aumento di accessi agli ospedali in tutta la Penisola. E si registrano più decessi attribuiti alle alte temperature. In Sardegna, due uomini di 75 e 60 anni sono stati colti da malore mentre erano in spiaggia. A Genova, un 85enne è morto al pronto soccorso dell'ospedale San Martino dove si era recato per disidratazione. Solo ieri una donna di 53 anni era morta in strada a Bagheria, in Sicilia, soffocata dall'afa. Mentre a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, un'operaio edile di 47 anni ha perso la vita per l'esposizione al sole nel cantiere dove lavorava. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caldo, due morti in Sardegna e uno a Genova

