Caldo da bollino rosso a Milano e Brescia | dove sono le isole di calore e fresco e quando è vietato lavorare all’aperto

L’afa record avvolge Milano e Brescia, dove si registrano temperature che sfiorano i 35°C, accompagnate da un’umidità pressante. Le isole di calore, zone più intensive di caldo, si fanno sentire in aree centrali e metropolitane, mentre le zone più fresche si trovano spesso nelle periferie o vicino a corpi idrici. Con il bollino rosso e il divieto di lavorare all’aperto, la crisi climatica si fa sempre più evidente e urgente da affrontare.

Milano – Fa caldo. Un caldo anormale che – nonostante il periodo estivo – si ritrova raramente nelle serie meteorologiche storiche e che alza ancora una volta l'asticella della crisi climatica. Oggi e domani, 2 e 3 luglio, è stata emanata un allerta da bollino rosso in 18 città italiane, tra cui Milano e Brescia. In Lombardia si attendono temperature fino a 35 gradi Celsius con un alto tasso di umidità che in alcune località potrebbe raggiungere il 57 per cento (anche a mezzogiorno): una combinazione molto pericolosa perché impedisce al corpo di raffreddarsi efficacemente attraverso la sudorazione, portando a un rapido aumento della temperatura corporea che può causare danni agli organi vitali e, nei casi più gravi, un colpo di calore.

Caldo, le “isole off limits“ a Milano: “All’Ortomercato 48 gradi, nel parco si scende a 33” - Milano si trasforma sotto il caldo torrido di un giorno record: mentre in piazza Duomo si sfiorano i 43 gradi, nel Parco Sempione si scende a 33, e nel parcheggio di San Siro si raggiungono i 47,5.

L'ondata di #caldo record resiste sull'Italia: oggi bollino rosso in 18 città, tra cui Milano e Roma. Allerta gialla in alcune Regioni per rischio temporali. Possibile svolta in arrivo nel weekend, almeno al Nord, con l'ingresso di correnti più fresche Vai su X

(Adnkronos) - Il caldo senza fine non dà tregua, il quadro meteo non cambia da Milano a Roma, da Napoli a Palermo: confermato da nord a sud il weekend di fuoco sull'Italia. Oggi, sabato 28 giugno, sono 18 le città da bollino rosso (livello allerta 3 che indica Vai su Facebook

Meteo, emergenza caldo: oggi bollino rosso in 18 città. Quanto durerà l'afa? Dal weekend primo break estivo - Fino a giovedì 3 luglio il numero delle città con temperatura da bollino rosso non cambia, rispetto a quelle attese ... Scrive ilmessaggero.it