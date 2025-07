Caldo come difendersi dall?afa | in città attenzione all' asfalto e finestre chiuse al mare mangiare frutta in montagna con gli occhiali da sole

Il caldo estivo può essere intenso, ma con alcuni semplici accorgimenti puoi goderti la stagione senza stress: attenzione all’asfalto rovente, preferisci le finestre aperte o schermate per evitare surriscaldamenti, e scegli di mangiare frutta fresca in montagna o sotto l’ombra di una pineta. Al mare, porta con te frutta gustosa, occhiali da sole e immergiti nel fresco delle onde. Per vivere l’estate al massimo, proteggiti e divertiti!

Mare: con la frutta in spiaggia e pranzo in pineta L?aria salmastra, la sabbia sotto i piedi, il rumore delle onde: il mare sembra la fuga perfetta dal caldo torrido. Ma sotto il sole. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Caldo, come difendersi dall?afa: in città attenzione all'asfalto e finestre chiuse, al mare mangiare frutta, in montagna con gli occhiali da sole

In questa notizia si parla di: mare - caldo - frutta - difendersi

Il mare è troppo caldo, acqua oltre i 28 gradi: “I moscioli stanno morendo” - giorni è desolante: acque troppo calde, oltre i 28 gradi, stanno causando la morte dei preziosi moscioli di Ancona e Portonovo.

Attenzione: ecco il caldo, ma quello vero. Arriverà in Italia «per effetto di un robusto anticiclone di matrice africana - è la previsione di Stefano Rossi, esperto de ilMeteo.it - pronto ad infiammare letteralmente tutta l'Italia nei prossimi giorni». Prepariamoci: qui e l Vai su Facebook

Ondate di calore: le regole per difendersi dal caldo; Emergenza caldo nelle Marche, ecco dove l’aria è più irrespirabile; Attenzione al caldo! Come difendersi dal colpo di calore in 5 mosse.

Mare: con la frutta in spiaggia e pranzo in pineta - Mare: con la frutta in spiaggia e pranzo in pineta L’aria salmastra, la sabbia sotto i piedi, il rumore delle onde: il mare sembra la fuga perfetta dal caldo torrido. ilmessaggero.it scrive

Caldo, come difendersi a tavola: cosa scegliere e cosa evitare - «A patto che sia piccolo, altrimenti è un sostituto di un pasto - Lo riporta msn.com