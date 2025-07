Calciomercato Milan per Thiaw e Morata al Como è sempre più difficile | gli ostacoli

Il calciomercato estivo del Milan si complica con le voci di un possibile trasferimento di Malick Thiaw e Álvaro Morata al Como, una mossa che potrebbe sconvolgere gli equilibri di stagione. Nonostante le trattative siano ancora in stand-by, gli ostacoli sembrano aumentare, rendendo questa operazione sempre più difficile. Resta da vedere se i prossimi giorni porteranno novità o ulteriori ostacoli per questa doppia operazione.

Malick Thiaw e Álvaro Morata possono trasferirsi dal Milan al Como in questa sessione estiva di calciomercato. Duplice operazione in stand-by.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

