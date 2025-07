Calciomercato Inter | se non Ederson chi? Più di Rovella convince un altro nome

Dopo l’addio di Calhanoglu al Galatasaray, il calciomercato Inter si infiamma alla ricerca del sostituto perfetto. Se Ederson dell’Atalanta resta il primo nome sulla lista, le alternative non mancano: tra i papabili c’è un altro talento che potrebbe convincere la dirigenza nerazzurra. La corsa ai rinforzi per il centrocampo è più agguerrita che mai, e il club non si accontenta di meno. Chi sarà il prossimo acquisto a fare sognare i tifosi?

Con la cessione di Hakan Çalhano?lu al Galatasaray ormai data per imminente, il calciomercato Inter lavora senza sosta per individuare il sostituto ideale. Sebbene il sogno della dirigenza nerazzurra risponda al nome di Éderson dell'Atalanta, il suo costo elevato (45-50 milioni di euro) e la complessità della trattativa impongono al DS Ausilio di valutare attentamente anche le alternative. Il mercato offre profili di alto livello, ma le piste sono tutt'altro che semplici.

De Paul Inter, torna di moda il suo nome per il centrocampo: sondaggio con l’Atletico Madrid! La mossa di Ausilio - Rodrigo De Paul torna al centro delle attenzioni del mercato nerazzurro. Dopo alcune speculazioni, l'Inter ha avviato un sondaggio con l'Atletico Madrid per il talento argentino, in una mossa strategica del direttore Ausilio per rinforzare il centrocampo.

