Calciomercato Inter | la Juventus ha chiuso per l’attaccante che piaceva ai nerazzurri

Il calciomercato di Serie A si infiamma ancora di più: la Juventus ha concluso l'affare con Jonathan David, il giovane attaccante canadese molto cercato anche dall'Inter. Dopo aver lasciato Lille, David è pronto a sbarcare a Torino, rafforzando le ambizioni bianconere. La sfida tra grandi club europei si accende: chi avrà la meglio in questa battaglia di mercato?

. L’accordo è concluso, giocatore presto a Torino. Il calciomercato di Serie A registra un colpo importante: Jonathan David sarà un nuovo giocatore della Juventus. L’attaccante canadese, dopo la scadenza del suo contratto con il Lille, ha trovato nella notte l’accordo totale con il club bianconero e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche a Torino prima della firma. Un’operazione a parametro zero di spessore, che rafforza una diretta concorrente dell’Inter per lo Scudetto e che lascia un velo di rimpianto in Viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter: la Juventus ha chiuso per l’attaccante che piaceva ai nerazzurri

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

Mondiale per Club, oggi si chiude il mercato extra: Angelino, Maignan, l'Al-Hilal e l'attaccante di Inter e Juventus. I colpi in ballo; Calciomercato Juventus: l'Inter piomba su quell'obiettivo; Chiesa: Ritorno alla Juventus? Mai dire mai. Allegri un vincente, Motta non mi voleva.

Jonathan David-Juventus, ci siamo! C'è l'accordo con l'ex attaccante del Lille, atteso per le visite mediche e poi contratto da 6 milioni a stagione - La Juventus e Jonathan David hanno trovato l'accordo verbale nella notte, c'è l'intesa su tutto. Secondo eurosport.it

