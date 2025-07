Calciomercato Inter Giuliano Simeone resta a Madrid Niente scambio con Frattesi

Il calciomercato dell’Inter si anima con un possibile scambio che avrebbe potuto vedere Davide Frattesi trasferirsi all’Atletico Madrid in cambio di Giuliano Simeone. Tuttavia, la realtà prende una piega diversa: il giovane talento argentino resterà a Madrid, chiudendo le porte a un trasferimento immediato. Mentre l’Inter cerca di pianificare il proprio futuro, Giuliano Simeone sceglie di rimanere fedele ai colori dei Colchoneros, consolidando il suo ruolo nel club spagnolo.

Il calciomercato Inter si ritrova al momento interessato da una possibile cessione di Davide Frattesi all'Atletico Madrid, i nerazzurri hanno chiesto in cambio Giuliano Simeone. Ecco la situazione. Calciomercato Inter, Giuliano Simeone vicino alla permanenza a Madrid Nelle ultime ore l'Atletico Madrid del Cholo Simeone ha messo gli occhi su

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - giuliano - simeone

