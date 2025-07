Calciomercato Inter Cherubini sul futuro di Bonny e Leoni

Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha rivelato dettagli interessanti sulle trattative di calciomercato dell’Inter, concentrandosi sul futuro di Ange-Yoan Bonny e Giovanni Leoni. Con un tono deciso e trasparente, Cherubini ha condiviso le sue aspettative e le strategie che potrebbero influenzare il percorso dei giovani talenti nel panorama del calcio italiano. La questione rimane aperta: quali saranno le prossime mosse per valorizzare al meglio questi promettenti giocatori?

L' amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini, si è espresso sull'operazione in chiusura con l'Inter per Ange-Yoan Bonny e sul futuro di Giovanni Leoni. Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Federico Cherubini è stato interrogato su diverse questioni della sua squadra che riguardano anche il calciomercato dell'Inter.

Cherubini, ad Parma: «Chivu? Ottimi rapporti con l’Inter». Su Bonny… - Il mondo del calcio italiano si infiamma con le ultime novità provenienti da Parma e Inter. Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, svela dettagli sulle trattative coinvolgenti Cristian Chivu e Ange-Yoan Bonny, rivelando ottimi rapporti tra i club e strategie di mercato in evoluzione.

