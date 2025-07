Calcio lo sfogo del fratello di Balotelli contro il Pavia | Chiesero a Mario di fare da sponsor lui rifiutò E fu la mia fine

calcio a scatenare una serie di eventi che ancora oggi risuonano tra appassionati e tifosi. La giornata del 25 luglio 2018, con Enock Barwuah protagonista in Ferrari gialla, si trasformò in un capitolo intenso della loro storia, segnato anche dal rifiuto di Mario Balotelli di fare da sponsor, una decisione che avrebbe cambiato tutto. Ma cosa ha portato a questo momento di tensione? Scopriamolo insieme.

Milano, 2 luglio 2025 – Era il 25 luglio del 2018 quando l’allora 25enne Enock Barwuah, i l fratello di Balotelli unito all’ex calciatore della nazionale dalle stesse passioni (pallone e motori su tutte), si presentò allo stadio Fortunati di Pavia con la potente Ferrari gialla di SuperMario per la presentazione ufficiale. Taglio di capelli all’ultima moda e abiti griffati, quella “passerella“ non passò inosservata. Del resto era stato proprio il fratello maggiore a dare la sua “benedizione“ (“una scelta giusta”) prima del trasferimento in una piazza importante per il campionato di serie D, dopo le esperienza con Bogliasco, Vallecamonica e Foligno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Calcio, lo sfogo del fratello di Balotelli contro il Pavia: “Chiesero a Mario di fare da sponsor, lui rifiutò. E fu la mia fine”

In questa notizia si parla di: fratello - balotelli - pavia - calcio

Calcio, lo sfogo del fratello di Balotelli contro il Pavia: “Chiesero a Mario di fare da sponsor, lui rifiutò. E fu la mia fine”; Terzo cambio di casacca per Enock Barwuah. Il fratello di Balotelli nella rosa della capolista; Enock riparte dalla Serie D (con un gol). Sognando ancora l'Inghilterra....

Enock Barwuah, chi è il fratello Mario Balotelli: calcio, Gf Vip e guai con la giustizia - Il Giorno - Enock Barwuah, chi è il fratello Mario Balotelli: calcio, Gf Vip e guai con la giustizia Il 29enne denunciato per una rissa in una discoteca di Brescia. Da ilgiorno.it

Il fratello di Balotelli denunciato per rissa ha giocato anche a Pavia - Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, è stato denunciato per rissa in un episodio avvenuto fuori da una discoteca a Brescia. Scrive laprovinciapavese.gelocal.it