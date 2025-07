Caivano ‘pizzo’ a imprenditori con una lista tramandata da clan a clan

In un inquietante intreccio di minacce e intimidazioni, gli imprenditori di Caivano sono stati vittime di una lista tramandata da clan a clan, che segnava i nomi di chi subiva estorsioni. Questa triste realtà rivela come il racket si insinoni nel tessuto economico locale, mettendo a rischio le attività e la sicurezza di intere comunità . Scopriamo insieme le dinamiche di questa ingiusta catena di controllo e soprusi.

Alcuni imprenditori di Caivano, risultati essere vittime di estorsioni per mano di due indagati, erano inseriti in una lista tramandata da clan a clan. Erano inseriti in una lista tramandata da clan a clan, gli imprenditori del Napoletano, precisamente di Caivano, risultati essere vittime di estorsioni per mano di due indagati, che hanno ricoperto il . 🔗 Leggi su 2anews.it