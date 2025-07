Cadavere decapitato su A22 testa ritrovata in Germania dopo 17 anni

Una tragica scoperta riaccende i riflettori su uno dei misteri più intricati degli ultimi anni: il cadavere decapitato ritrovato sull'A22 nel 2008, ora finalmente identificato come Mustafa Sahin, e la sua testa ritrovata in Germania dopo 17 anni. Questo caso, costellato di enigmi e piste interrotte, sta finalmente trovando una sua chiara direzione. La verità lentamente emerge, componendo un puzzle che ci farà scoprire cosa si cela dietro questa drammatica vicenda.

Stanno andando al loro posto tutti i tasselli che compongono il caso del cadavere decapitato trovato lungo l'autostrada del Brennero A22 il 21 febbraio 2008. Un paio di settimane dopo la svolta nelle indagini che ha portato all’identificazione della vittima e del suo killer, oggi la testa è stata ritrovata in Germania. Il corpo che per 17 anni era rimasto senza nome appartiene a Mustafa Sahin, cittadino tedesco di origini turche che all’epoca del delitto aveva 20 anni. Sahin venne strangolato dal suocero Alfonso Porpora, di origini siciliane, nel garage di casa, a Sontheim an der Brenz, il 13 febbraio dello stesso anno. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Cadavere decapitato su A22, testa ritrovata in Germania dopo 17 anni

