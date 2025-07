Cadavere decapitato nel 2008 ritrovata la testa in autostrada dopo 17 anni

Dopo 17 anni di mistero e silenzio, la tragica scoperta della testa del cadavere decapitato rinvenuto nel 2008 lungo l’autostrada del Brennero apre un nuovo capitolo nella vicenda. La Procura di Bolzano ha finalmente svelato il colpevole: il suocero della vittima, Alfonso Porpora, con radici siciliane, autore dell’omicidio avvenuto in Germania. Ora il caso si avvicina alla sua conclusione, portando alla luce una dolorosa verità sepolta nel tempo.

È stata trovata la testa del cadavere decapitato, trovato il 21 febbraio 2008 in un cartone lungo l’ autostrada del Brennero, nei pressi di Chiusa. Il corpo per 17 anni era rimasto senza nome. Solo recentemente la Procura di Bolzano ha comunicato la soluzione del cold case. Autore del delitto, avvenuto in Germania, il suocero della vittima, Alfonso Porpora, di origini siciliane. Ora il. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cadavere decapitato nel 2008, ritrovata la testa in autostrada dopo 17 anni

