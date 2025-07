Botte e sigarette spente addosso al marito; in arresto moglie violenta pazza di gelosia L’intervento della Polizia ieri a Roma

Un episodio di violenza domestica scuote Roma: una donna, travolta dalla gelosia e dall'ira, ha aggredito il marito con bottiglie e sigarette spente addosso a lui. L'intervento tempestivo della polizia ha evitato il peggio, arrestando la donna per maltrattamenti. Un doloroso promemoria di quanto sia importante intervenire subito in situazioni di crisi familiare.

Un grave episodio di violenza domestica quello consumatosi a Roma, dove una donna è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia. L'aggressione al marito è avvenuta dopo una discussione che ha preso una piega drammatica, portando alla violenza fisica e a minacce nei confronti dell'uomo. La Lite e l'Intervento della Polizia. E' stato un vicino ad allertare le forze dell'ordine dopo aver udito le grida provenienti dall'appartamento dei due. Quando la polizia è arrivata sul posto, ha sentito la voce di una donna che non voleva aprire la porta, coprendo con la sua voce quella del marito.

