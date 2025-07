Borussia Dortmund vince ma Jobe Booking esclude lo scontro con il fratello Jude

Una notizia che farà felici i tifosi: il Borussia Dortmund ha ottenuto una vittoria convincente contro Monterrey, ma il vero colpo di scena riguarda Jobe Bellingham. Nonostante le voci di uno scontro tra i fratelli ai Mondiali del Club, l'organizzazione ha escluso questa possibilità, garantendo un percorso separato per Jude e Jobe. La storia dei talenti promette ancora emozioni senza confini!

2025-07-02 09:51:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Non ci sarà alcun scontro tra i fratelli Bellingham ai Mondiali del Club nonostante il Borussia Dortmund ha organizzato un incontro con il Real Madrid. Dortmund ha battuto Monterrey 2-1 ad Atlanta nella loro cravatta round-of-16, ma Jobe, il più giovane dei fratelli, è stato mostrato il suo secondo cartellino giallo del torneo per un placcaggio del primo tempo su Nelson Deossa e sarà sospeso per il quarto di finale contro una squadra di Madrid con il fratello Jude. Jobe è stato informato a metà tempo che avrebbe perso la partita successiva se Dortmund progredisse, cosa che facevano grazie a due gol dell’attaccante Serhou Guirassy. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

