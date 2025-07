Borussia Dortmund Monterrey 2-1 i tedeschi volano ai quarti di finale contro il Real Madrid! Definito il tabellone completo del prossimo turno del Mondiale per Club

Il Borussia Dortmund conquista i quarti di finale del Mondiale per Club, superando Monterrey con un convincente 2-1. La vittoria dei tedeschi, grazie a una doppietta di Serhou, sancisce il passaggio agli ultimi otto e completa il quadro delle sfide che vedranno affrontarsi le migliori squadre del mondo. Con l’eliminazione della Juventus di Tudor, il cammino verso il titolo si fa sempre più avvincente: ecco il tabellone aggiornato del prossimo turno.

Borussia Dortmund Monterrey 2-1: il tabellone dei quarti di finale è ora completo. Tutti gli accoppiamenti dopo l'eliminazione della Juve di Tudor. Dopo l'eliminazione della Juventus di Tudor per mano del Real Madrid, il Borussia Dortmund ha superato il Monterrey con un 2-1 agli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, disputato il 1° luglio al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Grazie a una doppietta di Serhou Guirassy (14? e 24?), i gialloneri hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 2–0. Nella ripresa, il Monterrey ha reagito con determinazione: Germán Berterame ha accorciato le distanze al 48?, e la squadra messicana ha continuato a premere per il pareggio.

