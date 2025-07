Borsa | Milano chiude in rialzo +0,57% con Stm e Moncler

La Piazza Affari brilla con un +0,57%, consolidando la giornata tra scambi record e titoli in forte risalita. Tra i protagonisti spiccano STM e Moncler, mentre l'attenzione si concentra anche sui rendimenti e sul differenziale tra Btp e Bund decennali, ormai ai minimi dal 2008. La sessione si anima con un mercato vibrante, segnato da ottimismo e opportunità, lasciando intravedere nuove prospettive per gli investitori.

Piazza Affari chiude in rialzo ( Ftse Mib +0,57%) tra scambi brillanti per oltre 3 miliardi di euro di controvalore, il più alto delle ultime 5 sedute. Su nuovi minimi dall'agosto del 2008 il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 85,7 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 6,4 punti al 3,51% e quello tedesco di 11 punti al 2,65%. Ha dominato il listino per l'intera seduta Stm (+5,32%), dopo il rialzo delle stime sul comparto da parte degli analisti di Oddo Bhf, che prevedono anche una ripresa del settore dell'auto. Acquisti anche su Moncler (+4,21%), sulla scia dell'aggiornamento delle stime di Ubs e Hsbc sul lusso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,57%) con Stm e Moncler

