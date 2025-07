Borsa | l' Europa lima i rialzi in attesa dei dati Usa

Le borse europee frenano i rialzi iniziali, restando attente ai prossimi dati sull'occupazione negli Stati Uniti e alle tensioni sui dazi. Dopo l’annuncio di Trump sulla sospensione delle tariffe, il mercato si mantiene cauto, con il dollaro in ripresa e gli indici che si muovono in terreno positivo. La volatilità resta alta, mentre gli investitori attendono segnali chiave per orientare le proprie scelte. La prossima sessione potrebbe rivelarsi decisiva per il proseguo dei mercati.

Le Borse europee limano i rialzi iniziali, in attesa dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti. Nel Vecchio continente tiene banco il tema dei dazi, dopo che Donald Trump ha annunciato che non ci sarà alcun rinvio alla sospensione che scade il 9 luglio. Sul fronte valutario il dollaro è in ripresa con l' euro che si attesta a 1,1776 sul biglietto verde. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,2%. Sale Madrid (+0,5%), Parigi (+0,4%), Francoforte (+0,2%) e Londra (+0,1%). I principali listini sono sostenuti dall' energia (+1,1%), con il prezzo del petrolio in rialzo. Il Wti guadagna lo 0,4% a 65,79 dollari al barile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa lima i rialzi in attesa dei dati Usa

