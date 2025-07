Boom di entrate col governo degli evasori

Il governo ha svelato un sorprendente boom di entrate, anche in un contesto di accuse e polemiche. Nei primi mesi del 2025, il gettito fiscale è cresciuto, senza aumentare la pressione sui contribuenti. Nel 2024, gli introiti extra hanno toccato i 43 miliardi, con un terzo attribuibile a una più efficace capacità di riscossione. Ma cosa ci riserva il futuro? Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa rivoluzione fiscale.

Malgrado le accuse della sinistra, anche nei primi mesi del 2025 è aumentato il gettito fiscale, ma non la pressione. Nel 2024, gli extra introiti non previsti hanno raggiunto i 43 miliardi: un terzo forse dovuto a una maggiore capacità di riscossione.

