Bonetti sicuro | Lombardo grande scelta per la Sampdoria ora va sostenuto Sulla proprietà percepisco una cosa…

Ivano Bonetti si mostra fiducioso nel progetto di Attilio Lombardo alla Sampdoria, sottolineando come questa grande scelta rappresenti un passo importante per il futuro dei blucerchiati. L’ex calciatore e icona della Samp invita i tifosi a sostenere con entusiasmo la proprietà in questa fase cruciale. Ora più che mai, è il momento di credere nella rinascita della squadra e di scrivere insieme un nuovo capitolo di speranza e successo.

Le parole di Ivano Bonetti, ex calciatore della Sampdoria, sulla scelta di affidare la panchina ad Attilio Lombardo. Ivano Bonetti ha commentato ai microfoni di Tuttosport il momento attuale della Sampdoria, reduce da una salvezza sofferta ma significativa nei playout di Serie B. L'ex centrocampista blucerchiato ha elogiato il lavoro svolto dalla squadra.

