Blackout sulle linee Atm | fermi numerosi tram

Un improvviso blackout ha paralizzato il sistema di trasporti pubblici di Milano, lasciando a piedi centinaia di passeggeri e creando disagi in tutta la città. Le linee ATM sono state sospese poco prima delle 18, in un pomeriggio segnato dal caldo estremo. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma è evidente come le elevate temperature abbiano influito sulla vicenda. La situazione evidenzia ancora una volta l’urgenza di strategie sostenibili per affrontare i cambiamenti climatici.

Milano, 2 luglio 2025 – Mezzi pubblici fermi per un blackout sulla rete che serve l’Atm, l’azienda di trasporti milanesi. L’allarme è scattato poco prima delle 18, in un pomeriggio surriscaldatosi sul fronte delle temperature dopo una mattinata (quasi) sopportabile. Si indaga sulle cause, oltre a lavorare per riportare la corrente sulle linee, ma è difficile pensare che il clima estremo di questi giorni non abbia un suo ruolo nella vicenda. I primi ad accorgersi delle difficoltà sono stati, ovviamente, i passeggeri e gli autisti a bordo dei mezzi rimasti fermi, tutte le linee del tram. Successivamente l’avviso dei disagi è stato pubblicato anche sul sito internet dell’azienda di trasporti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Blackout sulle linee Atm: fermi numerosi tram

In questa notizia si parla di: blackout - linee - fermi - numerosi

Blackout paralizza la metro di Londra, tre linee sospese e ritardi su altre sei - Un blackout elettrico ha colpito la metropolitana di Londra, causando gravi disagi ai pendolari. Tre linee sono state sospese e altre sei hanno registrato ritardi significativi.

Si sono fermati anche alcuni impianti di risalita nelle stazioni e si sono registrati fermi su alcune tratte della rete tranviaria. I motivi Vai su Facebook

Blackout sulle linee Atm: fermi numerosi tram; Blackout, ecco quali sono stati i più significativi avvenuti in Italia; Caos treni a Roma blocca l'Italia, Rfi: Ripristinata circolazione. Termini, in coda da due ore.

Blackout sulle linee Atm: fermi numerosi tram - Successivamente l’avviso dei disagi è stato pubblicato anche sul sito internet dell’azienda di trasporti ... Secondo ilgiorno.it

Blackout estivi, perché avvengono e come proteggere i dispositivi - In tutta l’Italia iniziano i blackout per il caldo: vediamo perché avvengono con sempre più frequenza e cosa succede agli elettrodomestici ... Da quifinanza.it