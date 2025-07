Blackout elettrici | Bergamo e Firenze si fermano

In un'estate già torrida, Bergamo e Firenze vengono colpite da un doppio blackout che paralizza le loro vite quotidiane. Questa emergenza energetica nel Centro-Nord segna l'inizio di un'ondata di calore e disagi che mette alla prova la resilienza delle città italiane, richiedendo azioni rapide e strategie efficaci per affrontare il clima impazzito. Riusciremo a superare questa sfida?

Black out in pieno centro di Firenze. Anche a Bergamo alta un'ora senza corrente per il caldo; Blackout a Bergamo e Firenze per il caldo record, le cause dei guasti e disagi in città; Caldo: oggi bollino rosso in 18 città.

Blackout a Firenze e Bergamo, mercoledì bollino rosso in 18 città - Blackout colpisce Firenze e Bergamo a causa del surriscaldamento dei cavi e dell'aumento della richiesta di energia, con disagi per uffici, abitazioni e negozi. Come scrive ilsole24ore.com

Caldo, blackout a Bergamo e a Firenze: "Cavi surriscaldati dalle temperature" | Diversi cittadini rimasti bloccati negli ascensori - In diverse città del nord e del centro Italia, tra cui Bergamo e Firenze, si stanno registrando blackout a causa del caldo. Riporta msn.com