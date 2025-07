Black-out linee telefoniche in Valle Telesina nessun miglioramento

La Valle Telesina continua a vivere un incubo senza precedenti: da oltre 24 ore, le linee telefoniche fisse e mobili sono completamente blackout, lasciando residenti e imprese nell’isolamento più totale. Nonostante le speranze di una rapida soluzione, i problemi persistono e nessun miglioramento si intravede all’orizzonte. La situazione, nata da lavori di installazione della banda larga, richiede interventi urgenti per ripristinare la comunicazione e garantire la sicurezza di tutta la comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non ci sono passi in avanti nella vicenda del blocco delle linee telefoniche fisse e mobili in alcuni Comuni della Valle Telesina. Persiste tutt’ora a ormai 24 ore dal black out il pesante disservizio. In verità i primi problemi erano già insorti a quanto pare già domenica mattina a Telese Terme pare a causa di lavori per la installazione della larga banda nel corso dei quali sarebbe stato abbattuto per errore un traliccio della telefonia. Poi però il servizio sembrava essere ritornato sia per la rete fissa che per quella mobile, ma era stata solo una illusione perché dalle 10 di ieri, martedì 1 luglio, si è tornati all’epoca pre-Meucci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Black-out linee telefoniche in Valle Telesina, nessun miglioramento

In questa notizia si parla di: black - linee - telefoniche - valle

