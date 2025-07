Bimbi azzannati da cane l’esperta | 70mila aggressioni all’anno più controllo sui padroni’

Ogni anno, 70.000 bambini sono vittime di aggressioni canine in Italia, un dato che rende urgente una riflessione sulla sicurezza e sul controllo dei proprietari di animali. L’incidente di Lavinio, dove due fratellini sono stati azzannati dal cane della nonna, evidenzia come questa emergenza richieda interventi concreti e responsabilità condivisa. È fondamentale rafforzare le misure di tutela per i più vulnerabili e garantire che episodi come questi si riducano al minimo.

(Adnkronos) – L'aggressione dei due fratellini a Lavinio, azzannati dal cane della nonna, "è l'ennesimo fatto che accende i riflettori su un problema che ormai è un'emergenza nazionale, con 70mila aggressioni l'anno. Molto spesso le vittime sono bambini, e questo aggiunge all'emergenza la tristezza. Serve maggior controllo sui padroni, sulla loro gestione degli animali e . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

