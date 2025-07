Bimba cacciata dal ristorante perché indossa una maglia della Lazio | Vestita così non puoi entrare

Una vicenda che ha scosso la comunità e ricordato quanto il tifo possa unire, ma anche dividere. La piccola vittima di questa spiacevole esperienza ha ricevuto un gesto di solidarietà dalla sua squadra del cuore, dimostrando che l’amore per la Lazio va oltre ogni barriera. Un episodio che invita a riflettere sull’importanza del rispetto e della passione condivisa nel mondo dello sport. Continua a leggere...

Brutta avventura per una ragazzina di 11 anni viterbese in vacanza a Pescara, dove è stata respinta da un ristorante: "Con la maglia della Lazio non entri", le hanno detto. Una volta appreso l'accaduto, è arrivata la risposta della squadra del cuore: "A Formello ti aspettiamo a braccia aperte". 🔗 Leggi su Fanpage.it

