Billie Joe ha cacciato dal palco un fan | aveva suonato un brano degli Oasis anziché dei Green Day

È ormai una tradizione consolidata quella dei Green Day di far salire sul palco un fan durante i loro concerti, invitandolo a suonare. Una consuetudine amata dal pubblico ma che, lo scorso 20 giugno, ha avuto dei risvolti tragicomici. Come al solito, la band californiana ha scelto di concludere lo show con la ballad Good Riddance (Time of Your Life), e il frontman Billie Joe Armstrong ha chiamato a rapporto un ragazzo, consegnandogli una chitarra per esibirsi sulle note del celebre brano. Il momento emozionante, tuttavia, si è trasformato in un momento d'imbarazzo collettivo quando lui ha deciso d'improvvisare Wonderwall degli Oasis, al posto del pezzo previsto.