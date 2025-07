Biathlon il Frassinoro Summer Festival sempre più internazionale Un domani diventerà evento Ibu?

L'edizione 2025 del Frassinoro Summer Biathlon Festival ha confermato il suo ruolo di punto di riferimento internazionale, trasformandosi in un vero e proprio “piccolo miracolo” tra le montagne dell’Appennino Emiliano. Con stelle del biathlon che sfidano gli skiroll e un innovativo poligono con cinque linee di tiro, l’evento si prepara a diventare una tappa fondamentale per il futuro, puntando a conquistare anche il prestigio di evento IBU. La passione, l’innovazione e la tradizione sono pronte a scrivere un nuovo capitolo…

L’ edizione 2025 del Frassinoro Summer Biathlon Festival è andata in scena sabato 28 giugno, incastonata all’interno della consueta tre-giorni di eventi (non solo sportivi) tenutasi nel comune dell’Appennino Emiliano, dove anno dopo anno si continua a realizzare il piccolo miracolo di portare le stelle del biathlon a competere sugli skiroll, sparando in un poligono che, per la prima volta, era dotato di cinque linee di tiro anziché quattro. A proposito di “prime volte”, l’edizione andata in scena nei giorni scorsi è stata vinta da Campbell Wright (Stati Uniti) e Pascale Paradis (Canada). I due nordamericani hanno battuto i favoriti della vigilia, ovverosia l’azzurro Tommaso Giacomel e la slovacca Anastasiya Kuzmina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Biathlon, il Frassinoro Summer Festival sempre più internazionale. Un domani diventerà evento Ibu?

