Bezos-Sánchez da Venezia a Taormina a bordo del super yatch da 500 milioni

una terra di sogni dove ogni angolo racconta una storia unica. Dalle acque cristalline del Mediterraneo alle charme delle sue città storiche, Jeff Bezos e Lauren Sánchez si concedono il meglio della penisola, tra lusso sfrenato e atmosfere da cartolina. La loro avventura continua, lasciando tutti a bocca aperta: la Sicilia si conferma ancora una volta come la regina delle destinazioni da sogno.

Dopo Venezia, i neosposi approdano a Taormina. Tra amore, jet privati e (forse) una granita al Bam Bar. Dalle calli veneziane alle terrazze di Taormina, Jeff Bezos e Lauren Sánchez continuano a far sognare. Dopo un matrimonio da mille e una notte tra gondole, brindisi esclusivi e romanticismo old school, la coppia ha scelto la Sicilia per la loro luna di miele. E non una Sicilia qualsiasi, ma quella più iconica, cinematografica, irresistibile: Taormina. Ad attenderli, il San Domenico Palace, oggi firmato Four Seasons. Un ex convento del Trecento trasformato in resort di lusso, già teatro di vacanze leggendarie per star di ieri e di oggi. 🔗 Leggi su 361magazine.com