Bevevo quattro Coca Cola e fumavo un bong poi sono cambiato | la rivelazione di Brad Pitt

trasformato da giovane talentuoso ma in balia delle dipendenze a icona di successo e maturità. La sua storia, ricca di sfide e rinascite, ci ricorda che anche i momenti più bui possono essere il punto di partenza per una nuova vita. Brad Pitt, a 61 anni, ci insegna che il vero cambiamento nasce dalla consapevolezza e dalla volontà di reinventarsi.

La vita sregolata, poi il cambio di rotta e la consacrazione: a 61 anni Brad Pitt ha fatto un tuffo nel passato, raccontando aneddoti positivi e negativi. Lo ha fatto al podcast di Daz Shepard, Amchair Expert. La svolta è arrivata nel 1995 con il film “Seven”. Prima, però, era un mix di zuccheri e sostanze, ammette: “Mi svegliavo, fumavo un bong, bevevo quattro Coca-Cola con ghiaccio e non mangiavo niente”. Un cambio di rotta che lo ha consacrato a sex symbol e star di fama mondiale, fino alla vittoria di due Oscar. Adesso, Brad Pitt vive una vita sana e regolare: “Non so se sto fuggendo dall’invecchiamento, ma questa idea di essere più attento alla salute è qualcosa che mi interessa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Bevevo quattro Coca Cola e fumavo un bong, poi sono cambiato”: la rivelazione di Brad Pitt

