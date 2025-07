Benzina per dare fuoco alla convivente | spuntano maltrattamenti e abusi arrestato

Una terribile vicenda di violenza scuote la comunità: un uomo avrebbe tentato di incendiare la propria convivente versandole addosso cinque litri di benzina. Fortunatamente, la donna è riuscita a fuggire in tempo, evitando il peggio. Questa vicenda riaccende i riflettori sui maltrattamenti domestici e sull'importanza di intervenire tempestivamente per proteggere le vittime. La lotta contro la violenza di genere è più attuale che mai.

Avrebbe cosparso la convivente con cinque litri di benzina per darle fuoco, non riuscendo nell?intento per la pronta reazione della donna, fuggita dal vicino mentre l?uomo cercava. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Benzina per dare fuoco alla convivente: spuntano maltrattamenti e abusi, arrestato

