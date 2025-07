Bellizzi il Premio Fabula compie 15 anni | 6 giorni di incontri laboratori ed emozioni con ospiti d’eccezione

Dal 5 al 10 luglio 2025, Bellizzi (SA) si prepara a celebrare i 15 anni del Premio Fabula, un evento imperdibile tra incontri, laboratori ed emozioni. Sei giornate di storie coinvolgenti, formazione e spettacolo con ospiti d’eccezione come Federico Moccia, Mario Biondi e il ritorno di Massimiliano Gallo. Un’opportunità unica per immergersi nel mondo dell’arte e della cultura, e vivere momenti indimenticabili nel cuore della piazza.

Dal 5 al 10 luglio 2025, l’arena dei ragazzi torna a parlare forte a Bellizzi (SA): sei giornate tra storie, formazione e spettacolo. Tra gli ospiti attesi: Giovanni Esposito, Pucho, Ambra, Federico Moccia, Mario Biondi, Sigfrido Ranucci, Daniele Orazi, Marco Rossetti e il ritorno di Massimiliano Gallo. I pomeriggi saranno moderati da Antonio Sica (voce di RTL), mentre le serate in Piazza del Popolo vedranno sul palco il giornalista de Le Iene Gaetano Pecoraro. Un’edizione speciale. Bellizzi si prepara a vivere un’edizione memorabile: sei giorni dedicati ai giovani, con connessioni, emozioni e crescita personale. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Bellizzi, il Premio Fabula compie 15 anni: 6 giorni di incontri, laboratori ed emozioni con ospiti d’eccezione

Premio Fabula 2025, torna Gaetano Pecoraro; Bellizzi. Scrittura, creativitĂ e TikTok: Pucho ospite del Premio Fabula; Ambra Angiolini, prima ospite del premio Fabula a Bellizzi.

Bellizzi (SA) – Premio Fabula 2025 - Il claim scelto per l’edizione 2025, “Volevo essere un duro”, diventa il fil rouge di una riflessione profonda sull’identità, la vulnerabilità e la forza dell’autenticità in una società che spesso ... Come scrive irpinia24.it

Gaetano Pecoraro torna a Bellizzi per il premio Fabula tra inchieste e giovani talenti - Gaetano Pecoraro torna a condurre il Premio Fabula a Bellizzi, evento che unisce giovani e giornalismo d’inchiesta con ospiti come Ambra Angiolini, Sigfrido Ranucci e Pucho dal 5 al 10 luglio 2025. gaeta.it scrive