Bambino muore in auto sotto il sole a Valls | dimenticato dal padre per ore

Una tragedia atroce scuote Valls, in Catalogna, dove un bambino di appena due anni ha perso la vita dopo essere rimasto chiuso in auto sotto il sole cocente per ore. La calura estiva e un tragico errore umano hanno portato a questa tragica perdita. Questa vicenda ci ricorda l'importanza di essere sempre vigili e responsabili, soprattutto con i più piccoli. La vita può cambiare in un istante, e ogni attenzione conta.

Una tragedia causata dal caldo estremo. Un dramma ha sconvolto la cittĂ di Valls, in Catalogna, dove un bambino di appena due anni ha perso la vita dopo essere rimasto chiuso per circa quattro ore in un'auto sotto il sole cocente. Secondo le prime ricostruzioni, il padre si sarebbe recato al lavoro dimenticando il piccolo all'interno del veicolo, parcheggiato nella zona industriale del paese. A quell'ora, la temperatura esterna raggiungeva i 36 gradi, mentre all'interno dell'auto si presume fosse molto piĂą alta, creando una trappola mortale per il piccolo. L'allarme lanciato da un passante.

