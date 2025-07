Bambina fragile morta per un malore a Versailles

Tragedia a Versailles: una bambina di 10 anni, fragile e in condizioni di salute delicate, ha perso la vita improvvisamente a causa di un infarto, forse scatenato da un colpo di calore. Mentre esplorava il maestoso cortile della Reggia con la famiglia in vacanza, il suo sorriso si è spento troppo presto, lasciando tutti sgomenti. Un dramma che ci ricorda quanto sia preziosa e fragile la vita, anche in luoghi iconici e ricchi di storia.

Una bambina americana di 10 anni, in condizioni di salute cagionevoli e sottoposta a cure speciali, è morta ieri pomeriggio a seguito di un infarto, probabilmente dovuto ad un colpo di calore, mentre era nel cortile della Reggia di Versailles. La bambina, originaria dello stato della Virginia, negli Usa - riporta Le Parisien - era in vacanza con la famiglia in Francia. L'incidente è avvenuto verso le 18, mentre la bimba passeggiava nel cortile della prestigiosa residenza. Nonostante il rapido arrivo sul posto, i vigili del fuoco e il servizio medico d'urgenza non sono riusciti a rianimarla.

