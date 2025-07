Auto sfonda la recinzione al Ledimar e finisce a bordo piscina

Pesaro, 2 luglio 2025 – Un episodio straordinario scuote questa mattina il tranquillo quartiere di Pesaro. Un’utilitaria, improvvisamente autonoma, ha iniziato a scendere la strada fino a sfondare la recinzione del Ledimar, rischiando di finire in piscina prima ancora che gli ospiti si godessero il sole. Un breve volo che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, dimostrando come la casualità possa riscrivere la realtà in un attimo.

Pesaro, 2 luglio 2025 – Una manciata di secondi in più, e avrebbe fatto il bagno prima degli ospiti. Ma non per modo di dire. Questa mattina, intorno alle 7, un’utilitaria parcheggiata in via delle Rondini ha iniziato a muoversi da sola, in discesa, fino a sfondare la recinzione della piscina del Ledimar e piombare a un passo dalla vasca. Un volo breve ma spettacolare: l’auto si è fermata col muso incastrato nel pavimento del piano inferiore, in mezzo a due ombrelloni ancora chiusi. Una fortuna che fosse così presto: al momento dell’incidente non c’era nessuno in piscina e neppure all’interno del veicolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto sfonda la recinzione al Ledimar e finisce a bordo piscina

